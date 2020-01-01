На ул. Героев Хасана в Перми 20 июня ограничат движение транспорта Подрядчик будет укладывать верхний слой дорожного покрытия Поделиться Поделиться Твитнуть

На ул. Героев Хасана в воскресенье, 20 июня, для укладки верхнего слоя покрытия будет временно ограничено движение транспорта, об этом сообщили в пермской мэрии.

С семи часов утра и до 13:00 будет закрыта для движения правая сторона проезжей части от ТЦ «Баумолл» (ул. Героев Хасана, 109) до ул. 4-я Ферма (остановка «Микрорайон Липовая гора»). Также будет перекрыт съезд с ул. Героев Хасана на ул. Васильева. Движение будет организовано по двум полосам левой стороны ул. Героев Хасана, а выезд на ул. Васильева - по местным проездам вдоль домов 98б и 100.

С 13:00 до 23:00 движение на участке от ТЦ «Баумолл» до ул. Васильева сохранится, а на участке от ул. Васильева до ул. 4-я Ферма откроют движение по 6 полосам.

Самая масштабная дорожная стройка Перми (финансируется на 75% из краевого дорожного фонда и на 25% из бюджета города) завершится в этом году - в начале сентября по ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Васильева в администрации обещают запустить полноценное шестиполосное движение.

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