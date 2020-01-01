В ночь на 22 июня в районе Краснокамска полностью перекроют часть трассы М-7 «Волга» На 450-459 километрах будут ремонтировать балки пролётных строений путепровода Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Архив ИД «Компаньон»

В ночь с 21 на 22 июня на 450-459 километрах федеральной трассе М-7 «Волга» в районе Краснокамска дважды полностью перекроют движение, передаёт «Рифей-Пермь».

На данном участке идёт строительство транспортной развязки, ограничение связано с работами по монтажу балок пролётных строений путепровода, пояснили в УПРДОР «Прикамье».

Движение всех видов транспортных средств будет перекрыто 22 июня с 00:00 до 02:00 и с 03:00 до 05:00.

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