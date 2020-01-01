Елена Синица У 7% трудоустроенных жителей края есть подработка Это самая низкая доля среди регионов страны Поделиться Поделиться Твитнуть

Согласно исследованию сервиса Head Hunter, только 7% трудоустроенных жителей края рассказали, что у них есть подработка. В hh.ru отмечают, что это самая низкая доля среди регионов страны.

Также сообщается, что около 77% опрошенных сейчас не имеют подработку, но хотели бы.





Только 17% респондентов не имеют подработку и не хотят.





Уточняется, что у 42% тех, кто сейчас не имеет дополнительную работу, раньше она была.





Примерно 97% жителей края пояснили, что подработка нужна им ради дополнительного заработка.





Около 32% жителей края, что дополнительная работа им нужна для развития навыков, 14% — чтобы занять свободное время, ещё 3% — для души (в этом вопросе респонденты могли выбрать несколько вариантов).





Со слов руководителя пресс-службы hh.ru Анны Осиповой, 11% жителей подрабатывали продавцами. Про подработку водителем или инженером также рассказали по 11% респондентов.

На третьем месте бухгалтерия, свой небольшой бизнес и разнорабочие/строители (по 9%).

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