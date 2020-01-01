В выходные в Прикамье температура поднимется до +29°C В субботу небольшой дождь возможен в некоторых районах края Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным проекта «Метеоролог и я», в субботу, 19 июня, в Пермском крае дневная температура воздуха составит +24...+29°C. В восточных и северо-восточных районах — +19...+24°C. В отдельных территориях региона возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 20 июня, днём воздух прогреется до +19...+24°C, по югу края — до +24...+29°C, осадков не ожидается.

В Перми 19 июня дневная температура воздуха составит +24...+26°C, 20 июня — до +25°C. Оба дня в краевой столице будет стоять малооблачная погода, без осадков.

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