На маршруте №46 в Перми в выходные увеличат количество автобусов Все автобусы — большого класса Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В предстоящие выходные на маршруте №46 «Пермский академический Театр-Театр — Северное кладбище» увеличат количество автобусов: 19 июня — до 20 единиц, 20 июня — до 10 единиц, сообщает пресс-служба городской администрации.

Также на время Троицы с 08:00 до 20:00 будут организованы остановки «Кладбище «Южное» на Южной дамбе и «Кладбище «Банная гора» в Орджоникидзевском районе.

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