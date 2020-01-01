В Прикамье доставлена большая партия вакцины «ГамКовидВак» Она доступна во всех медорганизациях региона, участвующих в вакцинации Поделиться Поделиться Твитнуть

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40,8 тыс. доз двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» доставлено в Пермский край, сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья.

В настоящее время препарат доступен во всех медицинских учреждениях, участвующих в вакцинации населения от коронавируса. В их числе — поликлиники, ФГБУЗ «ПКЦ ФМБА», а также частные организации — ООО «Городская поликлиника», АФ «МЦ «Философия красоты и здоровья», ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Пермь», ООО МК «УралМед» и др.

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