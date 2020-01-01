Новые случаи COVID-19 выявлены в 24 муниципалитетах Прикамья Лидером по количеству заболевших по-прежнему является краевая столица Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Из 113 новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки 57 выявлено в Перми, 10 — в Соликамском городском округе, шесть — в Пермском муниципальном районе.

Четверо инфицированных зафиксированы в Уинском муниципальном округе, по трое заразившихся — в Чайковском, Ильинском, Нытвенском, Октябрьском, Оханском и Чусовском городских округах, по двое — в Еловском муниципальном округе, Краснокамском городском округе, Кудымкаре и Кунгурском муниципальном районе.

В Березниках, Кизеле, Кунгуре, Верещагинском, Красновишерском и Суксунском городских округах, в Бардымском, Кудымкарском, Сивинском и Юсьвинском муниципальных округах — по одному заболевшему.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.