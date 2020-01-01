Анна Брюханова Скверу в ЖК «Гулливер» официально присвоено имя актёра Георгия Буркова В муниципальную собственность сквер был передан в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Сквер, расположенный в жилом комплексе «Гулливер» по ул. Революции в Перми, получил официальное название - «Сквер имени актёра Георгия Буркова». Соответствующее постановление 10 июня 2021 года подписал глава Перми Алексей Дёмкин.

Напомним, с предложением в комиссию по топонимике присвоить парку имя родившегося в Перми известного советского артиста обратился застройщик жилого комплекса АО «Кортрос-Пермь».

В июне 2018 года к 85-летию со дня рождения актёра в сквере открыли памятник Георгию Буркову. Тогда же памятник передали в собственность Перми. Два года спустя в муниципальную собственность отдали и сам парк.

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