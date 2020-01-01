Елена Синица В Перми скверу присвоят имя актёра Георгия Буркова Он разместится на территории ЖК «Гулливер» Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В Свердловском районе Перми скверу, расположенному на территории ЖК «Гулливер», присвоят имя актёра Георгия Буркова. Соответствующее решение одобрили члены Общественного совета по топонимике, сообщает городская администрация.

С инициативой выступило АО «Специализированный застройщик «КОРТРОС-Пермь», построившее ЖК «Гулливер». В рамках выполнения социальных обязательств в декабре 2020 года компания передала расположенный в жилом комплексе сквер в муниципальную собственность. Ранее, в 2018 году, в этом сквере появился памятник актёру Георгию Буркову.





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