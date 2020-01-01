Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Музей исключили из завода В следующем году PERMM продолжит работать на старом месте Поделиться Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

Перспективы получения нового помещения для музея современного искусства по-прежнему туманны.

Как сообщал «Новый компаньон», 17 июня на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты поддержали исключение из перечня объектов капитального строительства здания для музея современного искусства PERMM на территории завода им. Шпагина. Это связано с изменением концепции использования здания.

Как пояснила «Новому компаньону» директор Музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева, это событие — лишь соблюдение определённых формальностей, поскольку о том, что музей не будет базироваться на территории бывшего завода, стало известно более года назад.

В настоящее время музей располагается в арендованном здании на бульваре Гагарина, 24 и, как надеется Наиля Аллахвердиева, договор аренды будет продлён на будущий год на прежних условиях, принципиальное согласие на это владельца здания — компании «Сатурн Р» — уже есть.

Что же касается решения по поводу постоянного размещения музея, то оно, по информации «Нового компаньона», до сих пор не принято.

Таким помещением могло бы стать старое трамвайное депо в Разгуляе, однако, по словам Наили Аллахвердиевой, оно сейчас не фигурирует в активном обсуждении темы размещения музея. По некоторым данным, в историческом здании депо будет располагаться продовольственный рынок, входящий в реконструированную зону Первогорода.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.