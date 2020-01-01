Елена Синица Здание для музея современного искусства PERMM на заводе Шпагина исключили из перечня капстроя Это связано с изменением концепции использования помещений Поделиться Поделиться Твитнуть

Марина Дмитриева

На пленарном заседании краевого Заксобрания 17 июня депутаты утвердили изменения в перечень объектов капитального строительства общественной инфраструктуры.

В частности, депутаты поддержали исключение из перечня здания для музея современного искусства PERMM на территории завода им. Шпагина.

Ранее на заседании инфраструктурного комитета министр строительства Андрей Колмогоров сообщил, что концепция использования здания изменилась, поэтому власти края отказались от размещения PERMM на территории завода им. Шпагина.

Также он отмечал, что в здании сейчас проводятся культурные и публичные мероприятия.

В заключении Контрольно-счётной палаты сообщается, что сметная стоимость реконструкции здания для PERMM составляла 781,9 млн руб.

Реконструкция планировалась в период с 2020 по 2024 год.

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