Ещё 113 человек в Пермском крае заразились коронавирусом Госпитализированы 12 жителей Поделиться Поделиться Твитнуть

коронавирус

Константин Долгановский

По информации Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 113 новых случаев заражения COVID-19: 12 человек госпитализированы в больницах, 101 проходят лечение дома под наблюдением врачей. Выздоровел 141 пациент.

В числе новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 70 — женского. Среди заболевших — двое детей и 19 человек старше 65 лет.

В ковидных отделениях больниц сейчас находятся 619 человек, 27 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого выросла до 25,8%.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 158.









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