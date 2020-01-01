Елена Синица На ежемесячные пособия для детей от трёх до семи лет из краевого бюджета дополнительно выделят 1,2 млрд руб. Увеличенные пособия смогут получить порядка 70 тыс. детей Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании регионального парламента 17 июня депутаты поддержали поправки в бюджет Пермского края на 2021-2023 годы.

В частности, поправками предлагается увеличение ежемесячных выплат для детей в возрасте от трёх до семи лет. На эти цели из краевой казны дополнительно выделят 1,2 млрд руб.

Такая корректировка необходима в связи с изменением порядка выплат, который вступил в силу с этого года.

Теперь размер выплат увеличится до 75% (8 343 руб.) и до 100% (11 124 руб.) величины прожиточного минимума, установленного в крае.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания:

—Теперь если даже с пособием среднедушевой доход в такой семье не дотягивает до прожиточного минимума, выплата будет увеличена в полтора или два раза. Иными словами, некоторые семьи смогут получить выплату в размере 11 тыс. руб., а не пяти с половиной, как ранее. Важно еще и то, что размер таких выплат будет пересчитан с января уже этого года. Такая серьезная финансовая поддержка, безусловно, требует дополнительных средств краевой казны.





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