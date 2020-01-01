В Прикамье новые заболевшие COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете
В Перми заразились 45 человек
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заразились 45 жителей Перми. Ещё 11 инфицированных выявлено в Кунгуре, по 10 случаев выявлено в Краснокамском округе и Пермском районе.
Также диагноз COVID-19 поставлен семи жителям Чердынского городского округа, шести — Кунгурского района. В Красновишерском городском округе и Чайковском инфицировано по трое жителей, в Верещагинском, Очёрском и Чусовском городских округах — по два.
В Березниках, Большесосновском муниципальном районе, Бардымском, Кишертском, Ординском и Сивинском муниципальных округах, Ильинском, Лысьвенском, Соликамском и Чернушинском городских округах выявлено по одному случаю заболевания.
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