В Пермском крае приостановлен процесс сворачивания коек в ковидных отделениях больниц Решение вызвано ростом числа заболевших коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководители ГКБ им. Тверье и краевой клинической больницы решили сохранить коронавирусные отделения, хотя их закрытие планировалось на прошлой неделе. Об этом сообщает 59.RU. В минздраве края информацию подтвердили, сославшись на рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

По информации ведомства, на 16 июня в Перми места для зараженных COVID-19 развернуты в шести медучреждениях. Доля свободного коечного фонда накануне составляла всего 18%.

Напомним, показатели заболеваемости коронавирусом в Прикамье вновь стал расти неделю назад. Психологическая отметка в сто заболевших за сутки была пройдена 13 июня. По данным на 16 июня за день в крае заразились уже 111 человек.

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