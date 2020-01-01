COVID-19: в Пермском крае 111 новых случаев инфицирования Общее количество заболевших в регионе превысило 59 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Пермском крае зафиксировано 111 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В числе заболевших — семеро детей и 40 жителей старше 50 лет. 85 человек проходят лечение на дому, 26 пациентов — в больницах.

По показателю заболеваемости Пермский край занимает 70 ранговое место среди субъектов Российской Федерации.

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