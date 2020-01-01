Из бюджета Пермского края предложено выделить дополнительные средства для поддержки семей с детьми Поделиться Поделиться Твитнуть

Накануне пленарного заседания Законодательного Собрания Пермского края фракция «Единой России» регионального парламента обсудила наиболее значимые вопросы повестки. Одним из основных стало внесение изменений в бюджет Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, где значимая часть средств предусмотрена для социальной поддержки жителей, сообщает пресс-служба регионального исполкома «Единой России» в Пермском крае.

В первую очередь речь идёт об увеличении на 1,2 млрд руб. расходов, связанных с предоставлением ежемесячного пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет малообеспеченным семьям. Предлагается увеличить размер выплаты с 50% прожиточного минимума, установленного для детей в Пермском крае, до 75% и 100%. То есть с 5562 руб. до 8 343 руб. и 11 124 руб. соответственно.

Для повышения эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предложено дополнительно выделить ещё 43,8 млн руб. Эти средства планируется направить на компенсацию расходов, связанных с приобретением, установкой (или заменой) и подключением газового оборудования к газораспределительной сети в многоквартирных домах.

Отметим, субсидия по замене газового оборудования — новшество 2021 года. Уже в этом году воспользоваться ей смогут 3 758 жителей Прикамья.

Напомним, с 2017 года газопроводы в Прикамье подводятся непосредственно к фасадам домов. На региональном уровне действуют льготы на подключение к газу социально незащищённых категорий граждан. Из бюджета Пермского края на 2021 год предлагается дополнительно выделить 30,3 млн руб. на технологическое присоединение домовладений к газопроводам.

За последнюю пятилетку в Пермском крае значительно ускорились темпы газификации. На реализацию семи действующих в регионе программ по газификации из всех источников только в 2021 году было направлено более 3 млрд руб.

Кроме того, в ходе заседания первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрей Красников представил доклад о реализации отдельных полномочий в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории региона.

«Краевой проект по комплексной переработке твёрдых бытовых отходов является частью нацпроекта «Экология» — самого, на мой взгляд, непростого. Проект молодой, и к моменту начала его реализации в крае накопилось немало проблем — масса неучтённых свалок в разных местах, плохой сбор мусора, отсутствие комплексного освоения отходов. Фракция совместно с правительством провела большую работу, и на данный момент все основные точки пройдены: создана структура, появился региональный оператор по обращению с ТКО, появляются новые полигоны, причём покрывающие территорию всего Пермского края, преодолён барьер с тарифом», — объясняет руководитель фракции «Единая Россия» в Заксобрании края Юрий Борисовец.

Сейчас, по словам Юрия Борисовца, идёт следующий этап развития — раздельный сбор мусора. В этом направлении реализуются два пилотных проекта — в Дзержинском районе Перми и в Оханском округе. Запланирован также постепенный переход на двухкомпонентный сбор и переработку отходов в других районах Перми и края.

«Если так будем идти, быстро придём к тем нормам, которые должны быть, к тому, что весь мусор будет утилизироваться. В ближайшее время в Прикамье будут ликвидированы 77 свалок», — сообщил руководитель фракции.

Ещё один крупный и социально значимый проект, обсуждаемый на заседании фракции, — строительство в Перми нового моста через Каму. В частности, в реестр дорожных работ на 2021 год предлагается включить проект по строительству четырёхполосной магистрали протяжённостью 2,3 км по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина.

«Это живая тема, она долго обсуждалась. Наконец, этот проект начинает реализовываться. Конечно, это ещё не строительство моста, но значительная к нему подготовка», — резюмировал Юрий Борисовец.

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