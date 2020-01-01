Елена Бардукова Определён подрядчик по обустройству бульвара на ул. Советской Армии ООО «Империал» выполнит работы за 1,8 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Конкурс на выполнение первого этапа работ по обустройству бульвара на ул. Советской Армии в Индустриальном районе Перми выиграло ООО «Империал», предложившее 1,8 млн руб. При этом максимальная цена контракта составляла 2,85 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, в районе дома по ул. Советской Армии, 12 подрядчик должен обустроить новые тротуары, установить навес, качели, лавочки и урны, обустроить цветники и уложить газонное покрытие. Все работы должны быть завершены до 20 августа 2021 года.

Добавим, обустройство бульвара ведётся в рамках инициативных проектов.

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