Елена Синица «Непонятно, за что мы платим» Контрольно-счётная палата выявила ряд недочётов в поправках краевого бюджета на 2021-2023 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Контрольно-счётная палата на заседании комитета по бюджету Законодательного собрания 16 июня выступила с замечаниями к проекту поправок в закон о бюджете края на 2021-2023 годы. По мнению председателя КСП Геннадия Тушнолобова, по некоторым направлениям средства расходуются не совсем прозрачно.

Напомним, что доходы и расходы бюджета в 2021 году предлагается увеличить на 421 млн руб.

Одна из ключевых поправок — наделение учреждённого в 2017 году АНО «Агентство новых технологий» полномочиями по подготовке к юбилею Перми. На эти цели структуре потребуется 11,7 млн руб. в 2021 году и по 9,6 млн руб. в 2022 и 2023 годах.

Поправками перераспределяются средства на строительство нового здания художественной галереи и зоопарка. Также на 2022 год переносятся средства, выделенные на строительство лечебных корпусов в Чердыни и селе Юрла и поликлиника в Ленинском районе Перми.

КСП выявила несостыковки в выделении средств АНО «Агентство новых технологий».





«Перераспределение идёт с «Центра по реализации проектов в сфере культуры». Однако суммы не совпадают в объёме 2,9 млн руб. Необходимо провести корректировки между первым и вторым чтением», — отметил председатель КСП Геннадий Тушнолобов.





Есть у КСП претензии в части обоснованности и реалистичности объёмов бюджетных ассигнований. Так, из краевого бюджета планируют выделить 50 млн руб. на разработку пяти мастер-планов развития туристически привлекательных территорий. Это требуется для участия в общефедеральном конкурсе в рамках нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Геннадий Тушнолобов обратил внимание, что планируемая сумма расходов основана на единственном коммерческом предложении, которое определяет стоимость услуг по разработке мастер-плана (10 млн руб./ ед.).

При этом не раскрывается конкретный комплекс включаемых работ. Более того, со слов Тушнолобова, на момент проведения экспертизы туристические территории края, подлежащие развитию, не определили.

Также в своём докладе председатель КСП рассказал, что в законопроекте предлагается в 2022 году уменьшить расходы на реализацию муниципальных программ на 15 млн руб. Эти средства должны направить Гремячинскому округу.

За счёт них планируется покрыть кредиторскую задолженность за коммунальные ресурсы, содержание и текущий ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.

Однако по словам Тушнолобова, закон и методика распределение субсидий местным бюджетам не предусматривают уменьшение объёма субсидий муниципальным образованиям и их перераспределение на иные цели.





Он также добавил, что Контрольно-счётная палата проводила проверку отчёта об исполнении бюджета Гремячинска за 2019 год и «там надо наводить полный порядок»: «Да и не только в Гремячинске, а у всех, кто имеет долги. Некоторые объёмы мы проверили, туда включено всё что угодно. И, в общем, непонятно, за что мы платим. А мы ведь на это дело деньги выделяем, к сожалению».





Возникли вопросы и по гранту для НИУ ВШЭ в виде субсидии из краевого бюджета в размере 5 млн руб. Со слов Тушнолобова, сейчас отсутствует нормативно-правовой акт, устанавливающий расходные обязательства по гранту.

Отметим, что ещё до начала комитета по бюджету, министр финансов Екатерина Тхор в шутливой форме попросила председателя КСП «поменьше ругать».

По окончании доклада, председатель комитета Елена Зырянова попросила пояснить, в чём заключается проблема по строительству больницы в Юрле.





«Объект какой-то невезучий. К сожалению, завершается очередной созыв, а больница так и не сдана в эксплуатацию. Я, конечно, приветствую такие жёсткие требования и расторжение договора, но какие перспективы в следующем году? Почему мы не можем найти нормального подрядчика?», — спросила Зырянова.





На это министр строительства Андрей Колмогоров ответил лишь то, что «уровень готовности и технической оснащённости у подрядчика был низкий».

Зырянова уточнила, что ей хочется знать, «когда и при каких условиях это всё завершится».

На что глава минстроя ответил: «Давайте вносить изменений в ФЗ-44».

В завершение разговора Зырянова сказала, что будет писать депутатский запрос, потому что ей «непонятна позиция правительства». По её мнению, за объектом требуется особый контроль, так как он строится больше 15 лет.

По итогу заседания, комитет принял решение рекомендовать краевому парламенту принять проект закона в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания.

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