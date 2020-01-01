В манеже «Спартак» в Перми подрядчик приступил к реконструкции Работы на спортивном объекте займут не менее двух лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми стартовал капитальный ремонт спортивно-оздоровительного комплекса «Спартак». На данный момент подрядчик — ООО «Строительно-монтажный трест №6» — ведёт подготовительные работы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, после завершения реконструкции в манеже появятся новые дорожки для бега на 60 м и 200 м, тренажёрный зал с раздевалками и медико-диагностический центр. Также будет обустроен сектор для прыжков в длину и высоту и толкания ядра, запланированы обновления трибун, судейской, комментаторской кабины, залов для бадминтона и единоборств. Предполагается, что после реконструкции манеж сможет принимать до 700 человек в день.

Общая стоимость работ оценивается в 485 млн руб., завершить реконструкцию планируется к 300-летию Перми.

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