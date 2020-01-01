Елена Синица Реконструкцию манежа «Спартак» выполнит «Трест №6» Стоимость работ оценивается в 485 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

Реконструкция манежа «Спартак» завершится к 300-летию Перми. Работы будет выполнять подрядчик «Трест №6». Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на горадминистрацию.

Сообщается, что сейчас проходит процедура заключения муниципального контракта. После завершения реконструкции в «Спартаке» появятся новые беговые дорожки длиной 200 м, дорожки для спринтерского бега на 60 м.





Кроме этого, обустроят сектор для прыжков в длину и высоту и толкания ядра. Также в планах — обновление трибун, судейской, комментаторской кабины. Помимо этого, появятся тренажёрный зал с раздевалками и медико-диагностический центр. Зал для бадминтона и залы единоборств также обновят. Предполагается, что после реконструкции манеж сможет принимать до 700 человек в день.





Общая стоимость работ оценивается в 485 млн руб.

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