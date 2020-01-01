Алексей Клочихин Список объектов монументального искусства в Перми может быть расширен Утверждение полного перечня отложено на осень Поделиться Поделиться Твитнуть

Утверждение списка объектов монументального искусства в Перми отложено до 1 сентября 2021 года. Такое решение приняли депутаты комитета по городскому хозяйству Пермской городской думы на заседании 16 июня.

По словам заместителя председателя комитета Олега Афлатонова, прежний список из 33 наименований должен быть дополнен. Самым последним объектом монументального искусства в городе, который включён в список, остаётся скульптурная композиция «Разорванное братство» в сквере Советской Армии на ул. Сибирской 1994 года постройки. Но с тех пор появилось много новых скульптур, композиций и памятников, достойных попадания в перечень.

Напомним, ранее список объектов монументального искусства предполагалось утвердить до 1 мая.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.