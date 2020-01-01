В Прикамье объявлено штормовое предупреждение Население предупреждают о ливнях и шквалистом ветре Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Запискин

Вечером 16 июня и ночью 17 июня в Пермском крае местами возможны сильные ливни, град, грозы и усиление ветра до 20-25 м/с, передаёт ТК ВЕТТА.

Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе объявлено штормовое предупреждение. Для снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий органам власти рекомендовано провести комплекс превентивных мероприятий на объектах жизнеобеспечения, строительства и ЖКХ, электроснабжения, связи и дорожной сети.

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