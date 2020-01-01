В Пермский край доставлено 4,8 тыс. комплектов вакцин от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье пришла очередная партия вакцин от коронавируса: 4 050 комплектов «ЭпиВакКороны» и 780 комплектов препарата «КовиВак». Об этом сообщили в минздраве края. Вся поставка уже распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона.

По данным ведомства, с начала массовой вакцинации в Пермском крае первым компонентом привит уже 266,7 тыс. человек, 216,8 тыс. полностью завершили курс иммунизации.

В Минздраве Прикамья добавили, что на сегодня в регионе для записи на вакцинацию от COVID-19 доступны свыше 55 тыс. слотов.

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