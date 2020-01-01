Заболеваемость оспой в Пермском крае выросла в 1,4 раза 98% заболевших приходится на детское население Поделиться Поделиться Твитнуть

За пять месяцев текущего года в Пермском крае выявлено более 9,8 тыс. случаев заболевания ветряной оспой. Показатель заболеваемости превышает аналогичный период прошлого года в 1,4 раза. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

98% заболевших -дети. Наиболее высокий показатель заболеваемости ветряной оспой зафиксирован в Перми, Кунгуре и Суксунском районе.

Как напомнили в ведомстве, ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, которое вызывает герпес-вирус. Наибольшую опасность оно представляет для лиц с иммунодефицитами, беременных женщин, подростков и взрослых, так как может приводить к энцефалитам, пневмониям и даже к летальным исходам.

Единственным способом защиты от ветряной оспы остаётся вакцинация. По эпидемиологическим показаниям она включена в календарь профилактических прививок.





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