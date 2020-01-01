Закрытый в мае фудкорт в ТРК «Колизей Atrium» больше не откроется На его месте появится танцевальный бар Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ТРК «Колизей Atrium» заявили, что не планируют открывать прекративший работу в мае фудкорт. На его месте появится танцевальный бар DOSKI. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По словам финансового директора управляющей компании ГК «РИАЛ» Марины Медведевой, торговый центр решил в принципе отказаться от формата фудкорта, как от устаревшего формата, особенно после ковидных ограничений.

Также она отметила, что к концу года должна быть запущена первую очередь МФЦ «Эспланада» со своим фудкортом, и конкуренцию с ним выдержать будет трудно.

Новый бар DOSKI планируется открыть 1 сентября.

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