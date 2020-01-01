Новые случаи COVID-19 выявлены в 16 муниципалитетах Пермского края Наибольшее количество заболевших — в Перми, Кунгуре и Пермском районе Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, наибольшее количество заразившихся COVID-19 за минувшие сутки выявлено в Перми — 56 человек. 10 случаев зафиксировано в Кунгуре, семь — в Пермском районе.

Шесть новых диагнозов COVID-19 поставлено в Березниках, пять — в Соликамске, четыре — в Добрянке, три — в Кизеле. В Губахе, Кунгурском районе, Чайковском, Лысьве, Суксуне и Чернушке выявлено по два случая инфицирования, в Орде, Гремячинске и Осе — по одному.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.