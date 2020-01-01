Алексей Бураков: «Реализация проекта жилого микрорайона Новые Ляды позволит привлечь порядка 11 млрд руб.» Поделиться Поделиться Твитнуть

О стратегических планах АО «КРПК» рассказал генеральный директор компании Алексей Бураков на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

«Необходимость вернуть КРПК её изначальный смысл, заложенный в момент создания, сейчас как никогда актуальна. Основная цель корпорации, отражённая в её уставе, остаётся прежней — стимулирование экономического роста Пермского края за счёт привлечения в региональную экономику инвестиций и повышение их эффективности. С учётом истории компании, её ключевым проектом в Березниках, КРПК должна стать крупнейшим девелопером региона. То есть привлечение средств будет происходить именно за счёт реализации крупных девелоперских проектов», — отметил Алексей Бураков.

Ключевые направления деятельности компании — содействие в реализации инвестпроектов на территории края, в том числе подготовка и обеспечение промышленных площадок и земельных участков, а также оказание консультационных услуг в плане разработки бизнес-планов, маркетинговых стратегий, организации и управления строительными проектами. В плане организации рабочего процесса КРПК переходит на проектное управление. Генеральный директор компании подчеркнул, что сейчас завершается основной этап формирования команды.



Корпорации развития продолжит строительство в Березниках ЖК «Любимов» для граждан, чье жильё признано непригодным из-за техногенной аварии. Как сообщил Алексей Бураков, для снятия основных вопросов при реализации этого проекта приняты системные решения: мобилизация трудовых ресурсов, перепроектирование объектов, усиление работы с исполнительной документацией, создание службы контроля качества, привлечение надёжных подрядчиков. Офис, размещённый в Березниках, будет работать исключительно в этом направлении.



Одновременно с этим КРПК уже приступила к формированию новых проектов. В их числе развитие особой экономической зоны на площадке Осенцовского промышленного узла в границах Гамовского сельского поселения со строительством производственных помещений на территории 235 га.



Кроме того, КРПК займётся строительством в Перми жилого микрорайона Новые Ляды площадью 49 тыс. кв. м для сотрудников АО «Протон-ПМ». «Мы сейчас совместно с минстроем активно формируем концепцию проекта и формулируем принципы привлечения инвестиций в этот проект», — отметил Алексей Бураков. Планируется, что реализация проекта позволит привлечь порядка 11 млрд руб.



Ещё один проект — создание в регионе судостроительного кластера на территории 37 га при помощи реновации территории ООО «ВСК», договор о покупке имущественного комплекса которого был подписан в начале июня.



«Параллельно ведутся переговоры по привлечению партнёров для организации смежных производств на территорию ВСК. В дальнейшем мы, естественно, настроены снизить свою долю участия в проекте до минимального показателя, как в случае с аэропортом, либо выйти из проекта, продав свою долю. Корпорация не намерена становиться судостроительной организацией. Сделка состоялась только после того, как мы поняли, что есть компании, готовые быть нашими отраслевыми партнёрами», — отметил Алексей Бураков. Комитет рекомендовал КРПК представить на августовское заседание бизнес-план по развитию судостроения в регионе.



Особое место в портфеле корпорации занимают направленные на рост капитала проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации. Речь идёт о реконструкции общежития ПГМУ им. Вагнера на ул. Крисанова, 22 в 7-этажное здание с административными помещениями, а также о реконструкции административного здания на ул. Окулова, 4 с размещением в нём гостиничного комплекса. Кроме того, Корпорация развития не отказывается от намерений по завершению строительства двух многоквартирных домов на ул. Конникова и ул. Сокольской ПАО «Трест №14», признанного банкротом.



Одновременно с обновлением стратегии развития был разработан новый корпоративный стиль, а также сайт компании. В основе логотипа — птица Парма, созданная в пермском зверином стиле.

«Корпорация развития работает в регионе 15 лет. Увеличивается масштаб бизнеса, количество и значимость для экономики Пермского края реализуемых проектов, количество сотрудников. Ребрендинг, создание современного и узнаваемого стиля — необходимый шаг, важный при позиционировании компании, работе как с внешними инвесторами, так и с группой компаний, созданных при участии корпорации для успешной реализации девелоперских проектов в регионе», — отметил Алексей Бураков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.