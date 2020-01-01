Елена Синица КРПК приобретёт Верхнекамский судостроительный комплекс за 300 млн руб. Сумма сделки ещё может измениться Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Бураков

Константин Долгановский

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) заплатит за имущество ООО «Верхнекамский судостроительный комплекс» (ВСК) около 300 млн руб. Об этом сообщил гендиректор КРПК Алексей Бураков на инфраструктурном комитете краевого парламента 15 июня.

«У нас в договоре фигурирует стоимость чуть менее 300 млн руб. с НДС. Так как эта стоимость не за юридическое лицо или бизнес, а за имущество, мы оплатим то имущество, которое по факту зафиксируем», — пояснил Алексей Бураков.





Также он добавил, что сумма договора может ещё измениться по итогам инвентаризации.





Кроме этого, Бураков отметил, что комплекс приобретается за счёт компании.





Ранее сообщалось , что решение о приобретении имущества «ВСК» принято членами совета директоров АО «КРПК» единогласно, передача купленного имущества уже началась, и сделка является «частью комплексной работы по развитию судостроительной отрасли Прикамья».

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