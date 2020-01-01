Пермь заняла последнее место в рейтинге гостеприимных для туризма городов Поделиться Поделиться Твитнуть

Сплавы по рекам Прикамья имеют огромный туристический потенциал

В Перми только 30% жителей были бы рады увеличению туристического потока. Это самый низкий показатель среди 16 крупных российских городов. Исследование провёл сервис SuperJob.

Пр этом только 23% пермяков ответили определённо, что не хотели бы видеть туристов на улицах города, а почти половина жителей краевого центра (47%) затруднились ответить на вопрос однозначно.

Наиболее перспективными видами туризма в Перми опрошенные считают походы, сплавы, речные круизы, охоту или рыбалку.

Добавим, что самым гостеприимным городом России оказался Нижний Новгород: 52% его жителей были бы рады новым туристам. В Волгограде об увеличении туристического потока мечтают 50% горожан, в Красноярске — 47%.

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