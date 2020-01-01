Елена Бардукова На ул. Окулова в Перми появится выделенная полоса для автобусов При этом движение по ней останется односторонним Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщили «Новому компаньону» в администрации краевой столицы, Пермская дирекция дорожного движения на ул. Окулова в перспективе планирует выделить полосу для общественного транспорта. Вопрос о том, какие автобусные маршруты могут пойти по ул. Окулова, будет рассмотрен позже.

Добавим, на данный момент на участке от ул. Крисанова до площади Гайдара идёт ремонт: уже выполнены работы по фрезерованию, уложен выравнивающий слой асфальтобетона. В настоящее время подрядчик обустраивает парковочные места и выставляет бортовой камень. Также подрядчик должен отремонтировать тротуары и пешеходные зоны и восстановить газоны.

В администрации Ленинского района пояснили, что срок окончания ремонта по контракту — 15 октября 2021 года. Общая площадь выполненных работ составит 22 тыс. кв. м.

Движение на участке останется односторонним, здесь сохранятся три полосы.

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