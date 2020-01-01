Ещё 106 человек в Пермском крае заразились коронавирусом Пятая часть заболевших люди старше 65 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 106 новых случаев заражения COVID-19: 19 человек госпитализированы, 87 будут проходить лечение амбулаторно под наблюдением врачей. За тот же период выздоровели 75 человек.

В числе новых инфицированных — 39 пациентов мужского пола, 67 — женского. Среди заболевших — трое детей и 22 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 934.

В «ковидных» отделениях больниц по состоянию на 15 июня лечение проходят 598 пациентов, 24 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого сократилась и составляет сейчас 18,3%.





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