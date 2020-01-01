Пермячка стала заместителем министра просвещения России Она будет курировать департамент госполитики и управления в сфере общего образования Поделиться Поделиться Твитнуть

Анастасия Зырянова / Фото: Пермский Политех

Анастасия Зырянова назначена на должность заместителя министра просвещения РФ. Распоряжение об этом 10 июня подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новой должности Зыряновой предстоит курировать департамент госполитики и управления в сфере общего образования, координировать работу в сфере высшего педобразования, проводить аттестацию ректоров вузов и кандидатов в ректоры.

Анастасия Владимировна Зырянова родилась в 1974 году в Перми, в 1996 году окончила Пермский политех. Работала преподавателем лицея международного центра образования и науки при ППИ, занимала должность заместителем председателя департамента образования Пермской области.

С 2013 года Анастасия Зырянова работала главой департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки РФ. В 2019 году стала главой Федерального центра тестирования.

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