Доходы краевого бюджета превысили докризисный уровень на 3,5 млрд руб. На 1 июня 2021 года в казну поступило свыше 59 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на 1 июня 2021 года, в бюджет Пермского края поступили налоговые и неналоговые доходы на сумму 59,8 млрд руб. Такие данные публикует краевое министерство финансов.

Большая часть средств к отчётному периоду поступила за счёт налога на прибыль организаций — 30,1 млрд руб. Налог на доход физических лиц поступил в краевую казну в размере 13,3 млрд руб.

Кроме этого, согласно отчёту, в бюджет поступило 4 млрд руб. за счёт акцизов, 4,8 млрд руб. — по налогу с применением упрощённой системы налогообложения, ещё 5,4 млрд руб. — налог на имущество организаций.

Платежи при пользовании природными ресурсами составили 621,2 млн руб.

В целом за 2021 год планируется получить 119,3 млрд руб.

К июню 2020 года в бюджет поступило 40,2 млрд руб., а в 2019-м — 56,3 млрд руб.

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