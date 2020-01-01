В МЧС предупредили о грозах, сильном ветре и опасности пожаров Порывы ветра могут достигать 20 м/с Поделиться Поделиться Твитнуть

В МЧС предупредили о сложных метеоусловиях в Пермском крае 15 июня.

На территории региона ожидается жаркая погода с грозой и сильным ветром. Порывы могут достигать 15–20 м/с. При этом сохраняется высокая пожарная опасность. Температура воздуха днём — от 23º до 28ºС.

Как уточнили синоптики, характер погоды на территории региона во вторник будет определять гребень антициклона с центром над Северным Казахстаном. Дожди и грозы возможны не по всей территории, а в отдельных районах. «Осадки будут иметь ливневой локальный характер», — сообщает сайт «Метеоролог и я».

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