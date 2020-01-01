В Прикамье приостановлен аукцион на вывоз медотходов Жалобу в УФАС подало ООО «Правовая защита» Поделиться Поделиться Твитнуть

По жалобе ООО «Правовая защита» (г. Красновишерск), направленной в УФАС по Пермскому краю, был приостановлен электронный аукцион на оказание услуг по вывозу и утилизации медотходов 70 учреждений здравоохранения Прикамья региона. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Как говорится в жалобе, Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края, как организатор закупки, незаконно укрупнило предмет торгов, чем ограничило конкуренцию.

В документе также отмечается, что большая часть участников рынка по транспортировке медотходов — это представители малого и среднего предпринимательства, и они не имеют «физической возможности обеспечить транспортирование отходов в объеме, предусмотренном аукционной документацией».

Также в ООО «Правовая защита» отмечают, что у субъектов МСП нет средств как на обеспечение заявки на участие в аукционе , так и на обеспечение исполнения контракта. Это 34,2 и 205,7 млн руб. соответственно.

Рассмотрение жалобы состоится 16 июня. До этого срока аукцион приостановлен.

Закупка на оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов была объявлена 1 июня. Максимальная цена контракта — 685,9 млн руб.

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