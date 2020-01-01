Курс иммунизации от COVID-19 прошли 8% жителей Прикамья Первый и второй компоненты вакцины получили 212,6 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным на 14 июня, c начала массовой иммунизации первым компонентом антикоронавирусной вакцины привиты 264,6 тыс. жителей. Из них 212,6 тыс. полностью завершили курс иммунизации. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Таким образом первый и второй компоненты вакцин получили 8,2% жителей Прикамья (по информации Пермьстата в 2021 г. в регионе проживает чуть менее 2,6 млн чел.).

Наиболее активно в прививочной кампании участвуют жители края в возрасте 60 лет и старше. С начала массовой вакцинации прививки первым компонентом сделали свыше 118 тыс. человек из данной группы риска. Завершили курс вакцинации более 100 тыс. пациентов.

На 14 июня завершили вакцинацию 21 тыс. работников промышленных предприятий, 9,5 тыс. медицинских работников.

«Призываю земляков сделать прививку. Массовая вакцинация поможет жителям Прикамья сформировать коллективный иммунитет и уберечь свое здоровье, – сказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень.

Напомним, в Прикамье массовую вакцинацию населения проводят 55 медицинских организаций.

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