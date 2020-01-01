В Пермском крае за сутки заболели коронавирусом 107 человек Общее число инфицированных достигло 58 828 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 107 новых случая заражения COVID-19: 15 человек госпитализированы, 92 проходят лечение амбулаторно под наблюдением врачей. При этом за тот же период выздоровели 73 человека.

В числе новых инфицированных — 49 пациентов мужского пола, 58 — женского. Среди заболевших — четверо детей и 10 человек старше 65 лет.

Число новых выявленных за сутки случаев коронавируса в Пермском крае было меньше сотни несколько недель, психологически значимый рубеж был превышен накануне, когда Роспотребнадзор отчитался о 102 новых случаях заболевания в регионе.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 828.

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