В Прикамье коронавирусом заразились жители 14 муниципалитетов По количеству заболевших лидирует Пермь Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, из 97 заболевших в минувшие сутки жителей Пермского края 59 проживают в столице региона. Количество инфицированных увеличилось в Уинском округе — там заразились восемь человек. В Чернушинском округе — шесть инфицированных COVID-19.

Четыре случая выявлено в Чайковском, по три — в Пермском районе, Березниках, Кунгуре и Осинском округе, по два — в Добрянском и Соликамском городских округах.

В Кунгурском районе, Оханском и Бардымском округах и ЗАТО Звездный — по одному случаю заболевания.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.