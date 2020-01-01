Среди новых заболевших коронавирусом — 11 детей Всего за сутки выявлено 97 случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19. Восемь человек госпитализированы, 89 проходят лечение на дому под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных — 41 пациент мужского пола, 56 — женского. Среди заболевших — 11 детей и восемь человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 619.

За сутки выздоровели 133 человека. В больницах продолжают лечение 516 пациентов, 30 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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