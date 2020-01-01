Начал работу сайт, посвящённый 300-летию Перми После разработки фирменного стиля юбилея сайт будет обновлён Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото с сайта Пермь-300

Сегодня, 12 июня, начал работу сайт http://perm-300.ru. Он посвящён юбилею Перми, который будет отмечаться в 2023 г.

Сейчас на интернет-ресурсе представлены официальные документы, связанные с празднованием, данные о структуре оргкомитета юбилея, информация о благотворительном фонде «Пермь-300» и раздел с новостями.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, после разработки логотипа и фирменного стиля 300-летия сайт будет обновлён и на нём начнут появляться новые разделы и сервисы. Среди планируемых — каталог экскурсий по городу, викторины, квесты, игры и другие интерактивы.

Напомним, решение о создании специального «юбилейного» сайта было принято на заседании оргкомитета «Пермь-300» под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.





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