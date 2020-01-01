Суд обязал собственников здания кинотеатра «Горн» провести реставрацию Исполнение решения – на контроле прокуратуры Мотовилихинского района Поделиться Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский районный суд г. Перми удовлетворил требования прокурора района о возложении на собственника объекта культурного наследия обязанности произвести ремонтно-реставрационные работы, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Речь идёт о здании «Кинотеатр «Горн», расположенном по адресу г. Пермь, ул. 1905 года, д. 2.

Поводом обращения в суд с иском об обязании собственников объекта культурного наследия устранить нарушения стали итоги прокурорской проверки.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что собственник здания не проводит реставрационные работы, на фасаде располагаются различные надписи и рекламные листовки, отсутствует информация, содержащая сведения об объекте культурного наследия.

Ещё до решения суда ответчиками добровольно устранена часть нарушений: очищены фасады здания, установлена информационная табличка.

Исполнение решения Мотовилихинского райсуда взято на контроль прокуратуры района.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.