Под Краснокамском сгорел дом Есть пострадавшие Поделиться Поделиться Твитнуть

В семь часов утра 12 июня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о загорании дачного дома в пос. Алёшиха Краснокамскского городского округа, сообщает пресс-служба ведомства.

К моменту прибытия пожарного расчёта огнём был охвачен дощаной дом с надворными постройками. Существовала реальная угроза распространения пламени на соседние дома и взрыва газового баллона объёмом 50 л. Его удалось вовремя вынести.

«К сожалению, во время ЧП пострадали люди», — сообщили в МЧС.

Всего в ликвидации пожара участвовали 33 человека личного состава и девять единиц техники.

Ранее в министерстве территориальной безопасности Пермского края сообщили, что с 12 по 15 июня на всей территории региона сохранится высокая пожарная опасность — четвёртый класс.

Жителей Прикамья предупредили об административной или уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Главам муниципальных образований рекомендовали принять комплекс мер по снижению риска возникновения происшествий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.