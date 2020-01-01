По проекту «Земля для стройки» в Прикамье арендованы первые участки для жилья Подписаны два договора на строительство в Перми и Березниках Поделиться Поделиться Твитнуть

Новый дом

permkrai.ru

Заключены первые два договора аренды земельных участков в Пермском крае, внесённых в сервис «Земля для стройки». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства. На арендованных площадях будут построены многоквартирный дом в Березниках и индивидуальный жилой дом в Перми.

Как говорится в сообщении, Прикамье стало первым регионом, где заключены договоры аренды по федеральному проекту «Земля для стройки», «такого результата удалось добиться благодаря эффективной межведомственной работе».

Напомним, всего в рамках работы сервиса «Земля для стройки» под жилищную застройку в Пермском крае сформировано 74 участка общей площадью 210,4 га. Свободные земли располагаются в 11 населённых пунктах: в Березниках, Верещагино, Соликамске, Губахе, Лысьве, Кунгуре, Осе, Добрянке, Лобаново, Фролах, Перми.

Информация о них уже отображена на Публичной кадастровой карте.

«Земля для стройки» — федеральный проект, который запущен в феврале 2021 г. на территории четырёх пилотных регионов — в Республике Татарстан, Пермском крае, Самарской и Псковской областях. Сейчас количество субъектов, подключённых к сервису «Земля для стройки», увеличилось более чем в 10 раз.





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