Пермский край вошел в топ-3 регионов, где водители чаще всего ругаются за рулём Не способны сохранять спокойствие в дороге 94% водителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае только 6% опрошенных водителей всегда сохраняют спокойствие на дороге, остальные автолюбители не прочь выразить свою злость. Опрос среди российских шофёров провёл автомобильный сайт «Дром».

При этом 67% прикамских водителей ворчат на других участников движения за рулём: в основном их раздражают водители автобусов и такси.

В 32% случаев водители Пермского края ругаются на пешеходов, на сотрудников ГИБДД злятся 16%, 14% отметили, что посылают проклятья дорожным службам.

В среднем по стране ругаются за рулём 89%, сохраняют спокойствие 11%. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулём. В Татарстане, Хакасии и Алтайском крае проживают самые спокойные автолюбители.

Во всероссийском опросе сайта «Дром» приняли участие 11 135 человек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.