В Пермском крае заболевших коронавирусом стало на 97 человек больше За сутки выздоровел 101 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19: 13 человек были госпитализированы, 84 будут проходить лечение амбулаторно.

В числе новых инфицированных — 29 пациентов мужского пола, 68 — женского. Среди заболевших — 10 детей и 18 человек старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 522.

За сутки выздоровел 101 житель края. В «ковидных» отделениях больниц сейчас проходят лечение 509 человек, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Константин Долгановский





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