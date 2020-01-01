В Пермском крае заболевших коронавирусом стало на 97 человек больше
За сутки выздоровел 101 человек
По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19: 13 человек были госпитализированы, 84 будут проходить лечение амбулаторно.
В числе новых инфицированных — 29 пациентов мужского пола, 68 — женского. Среди заболевших — 10 детей и 18 человек старше 65 лет.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 58 522.
За сутки выздоровел 101 житель края. В «ковидных» отделениях больниц сейчас проходят лечение 509 человек, 29 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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