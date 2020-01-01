Следователи начали проверку по факту гибели работника в ходе проведения аварийных работ В Мотовилихе 10 июня на монтажника обвалился пласт земли Поделиться Поделиться Твитнуть

Следственными органами СК РФ по Пермскому краю проводится проверка по факту гибели 10 июня 2021 года в Мотовилихинском районе Перми монтажника, 1987 года рождения, проводившего аварийные работы, сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 10 июня монтажник для проведения аварийных работ спустился в траншею глубиной 4,5 м, где на него обвалился пласт земли, который полностью засыпал мужчину. При этом в траншею стала поступать вода, что усложнило работы по спасению мужчины.

Следователями уже проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята интересующая следствие документация, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки в СУ СКР будет принято законное процессуальное решение.

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