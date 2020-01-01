В выходные в Прикамье придут жара и локальные дожди В воскресенье по югу края температура поднимется до +29° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным портала «Метеоролог и я», в субботу, 12 июня, в Пермском крае днём температура воздуха составит +21°…+26°. В южных районах региона возможны кратковременные дожди и грозы.

В воскресенье, 13 июня, дожди и грозы вероятны в северных районах, в целом по краю воздух прогреется до +24°…+29°.

Ветер южный, юго-восточный, 3–8 м/с, в воскресенье возможны порывы до 13 м/с.

В Перми также будет тепло и солнечно. Температура воздуха в субботу днём — +23°…+25°, в воскресенье — +26°…+28°. Ночью 13 июня вероятен небольшой дождь.

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