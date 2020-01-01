За минувшие сутки коронавирусом заразились 45 жителей Перми
Новые заболевшие выявлены в 12 территориях Прикамья
По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки заразившиеся COVID-19 выявлены в 12 муниципалитетах Прикамья.
45 заболевших проживают в Перми, 12 — в Красновишерске. Ещё девять заболевших выявлено в Пермском муниципальном районе.
В Кунгуре и Соликамске зафиксировано по шесть случаев, в Верещагино и Кунгурском муниципальном районе — по четыре, в Березниках и Чусовом — по три.
Два новых случаях инфицирования COVID-19 выявлено в Добрянке, по одному — в Кудымкаре и Осе.
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