Елена Синица За 2020 год на детский телефон доверия в крае поступило 910 обращений по поводу жестокого обращения с детьми Из них 170 обращений касались физического насилия в семье Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По информации АНО ДПО Институт социальных услуг и инноваций «Вектор», в 2020 году на детский телефон доверия в крае поступило 910 обращений по поводу жестокого обращения с детьми и нарушения их прав. Об этом говорится в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае Светланы Денисовой. Депутаты Законодательного собрания заслушают этот доклад на июньском пленарном заседании.

Согласно докладу зафиксировано 817 обращений от детей, 193 — от взрослых.





При этом 170 обращений касались физического насилия в семье, 204 — психологического насилия. Кроме этого, отмечено 129 случаев пренебрежения нуждами ребёнка.





За прошедший год также поступило 68 обращений по поводу половой неприкосновенности, из них 23 связаны с инцестными отношениями.





Помимо этого, в 140 случаях обращения детей касались страхов, связанных с наказаниями со стороны родителей.





Говоря о локализации мест жестокого обращения и насилия, в образовательных учреждениях выявлен 171 случай, 526 — в семьях.





В сравнении с 2019 годом количество звонков, связанных с жестоким обращением в образовательных учреждениях, снизилось в 1,5 раза.





Однако отмечается, что это может быть связано «с режимом самоизоляции и переходом на дистанционное обучение».





Кроме этого, в 2020 году на детский телефон доверия поступило 86 обращений на тему домашнего насилия. Из них 43 обращения от детей — 41 от девочек и два от мальчиков. Оставшиеся 43 обращения поступали от женщин.





От мужчин обращений не поступало. В докладе уточняется, что это связано с тем, что, «как правило, агрессорами, практикующими насилие в семье, являются мужчины».





Из поступивших обращений 39 обращений связано с физическим насилием, 34 — с психологическим, три — с экономическим насилием, односторонним финансовым контролем, семь — с ситуацией сексуального насилия со стороны партнёра. Ещё три обращения поступило от третьих лиц.

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